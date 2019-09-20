2019-09-20T15:53:20+03:00
Происшествия

В Псковском районе осудили мужчину, который грозился зарезать знакомую

Суд встал на сторону испуганной женщины
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Полиция задержала агрессивного мужчину.Полиция задержала агрессивного мужчину.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Псковском районе на 10 месяцев ограничили свободу мужчине, который грозился зарезать свою знакомую. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, инцидент произошёл в середине июня 2019 года.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, 35-летний житель села Серёдка остался наедине со своей знакомой в одной из комнат жилого дома. Подсудимый решил воспользоваться ситуацией и выяснить отношения. Между ним и потерпевшей разгорелась ссора. В порыве ярости мужчина вынул из кармана толстовки припрятанный кухонный нож и стал угрожать знакомой. После этого от замахнулся на потерпевшую ножом и крикнул, что зарежет её.

Суд посчитал, что у женщины были реальные основания опасаться за свою жизнь, так как агрессивный знакомый ранее уже был судим. Мужчину наказали, однако, приговор пока не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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