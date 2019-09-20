2019-09-20T16:31:44+03:00
Политика

Новый руководитель Новоржевского района Софья Пугачёва предложила жителям муниципалитета созидать будущее вместе

В Псковской области прошла инаугурация избранного главы
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: vk.com/sofya_pugacheva. Софья Пугачёва принесла присягу и получила удостоверение главы района.ФОТО: vk.com/sofya_pugacheva. Софья Пугачёва принесла присягу и получила удостоверение главы района.
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Новый руководитель Новоржевского района Софья Пугачёва предложила жителям муниципалитета созидать светлое будущее вместе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского областного собрания, подобное предложение прозвучало на торжественной церемонии вступления в должность избранного главы 20 сентября.

Собравшиеся напомнили, что победивший на выборах кандидат заручился поддержкой практически 46% избирателей. В ответ на это Софья Пугачёва отметила, что ей удалось опередить конкурентов с минимальным отрывом. И в связи с этим предложила прекратить противостояние и объединиться для наиболее эффективной работы.

После вступительного слова София Пугачёва принесла присягу и получила удостоверение руководителя муниципалитета. В завершении церемонии собравшиеся пожелали новому главе уделить большое внимание актуальным проблемам муниципалитета и сплотить жителей района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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