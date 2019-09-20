2019-09-20T16:56:58+03:00
Происшествия

Жителю Псковского района, который душил и избивал дачницу, грозит 3 года тюрьмы

Мужчина не смог справиться с волной гнева
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: pixabay.com. Застолье на даче обернулось избиением знакомой.ФОТО: pixabay.com. Застолье на даче обернулось избиением знакомой.
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Мужчине из Псковского района, который душил и избивал дачницу, грозит три года тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, в середине лета 2019 года агрессивный пскович наведался в гости к одной из своих знакомых.

Приятели собрались в домике на территории садового некоммерческого товарищества «Псковитянка». Там 47-летний мужчина и его знакомая устроили застолье. Однако посреди вечера между ними разразился скандал. После словесной перепалки мужчина схватил знакомую за горло и стал душить, а затем избил кулаками по лицу и телу.

По словам медиков, прибывших на помощь пострадавшей, агрессивный пскович проломил знакомой грудину. Восстанавливать здоровье женщине пришлось более трёх недель.

Тем временем в отношении гостя пострадавшей в правоохранительных органах завели уголовное дело. Его материалы уже направлены в Мировой суд района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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