2019-09-20T18:30:13+03:00
Общество

В Псковской области построят первый в регионе подземный пешеходный переход

Появится он на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках
Анна БЫСТРОВА
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Подземные переходы позволят увеличить пропускную способность города.Подземные переходы позволят увеличить пропускную способность города.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области построят первый в регионе подземный пешеходный переход. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Великих Лук со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук Юрия Власюка, три новых конструкции появятся в Великих Луках.

По мнению специалистов подземное движение позволит увеличить пропускную способность на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова при движении с оживлённого путепровода.

Разработчики проектов предлагали оборудовать надземные переходы, однако, они нарушили бы внешний вид исторической части города. Кроме того, подобные конструкции вызвали бы протест жителей близлежащих домов, так как располагались бы на уровне их окон. Подземные переходы же выигрывают и с экономической точки зрения.

Проект предусматривает обустройство металлических пандусов и электрических платформ для удобства инвалидов.

В целом на реконструкцию перекрестка в Великих Луках планируется затратить около 132 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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