2019-09-21T09:03:01+03:00
Общество

Опыт Псковской области в строительстве и ЖКХ представили на форуме БРИКС

По показателю построенных кв.метров на человека в прошлом году регион находится на втором месте в федеральном округе
Василиса Алексеева
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Опытом в строительстве жилья поделилась Псковская область.Опытом в строительстве жилья поделилась Псковская область.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На первом Международном муниципальном форуме БРИКС в Санкт-Петербурге председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов представил опыт работы региона в строительстве и работе с ТКО, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.

Сергей Грахов рассказал о строительном комплексе региона, использовании в строительстве современных технологий производства железобетонных изделий, работе по переселению из ветхого и аварийного жилья, проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов, а также о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Он также сообщил, что в первом полугодии этого года на территории региона построено около 680 домов общей площадью около 137 тыс кв м. В прошлом году общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, составила более 30 кв м. По этому показателю регион находится на втором месте в федеральном округе.

Начиная с 2017 года по проекту формирования комфортной городской среды удалось благоустроить более 400 территорий, из которых около 240 дворов. На эти цели было направлено около 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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