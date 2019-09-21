2019-09-21T09:18:46+03:00
Общество

Жители деревни Полоное получили новый спортивно-культурный комплекс

Учреждение открылось в здании начальной школы
Василиса Алексеева
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Фото: пресс-служба администрации областиФото: пресс-служба администрации области
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Спортивно-культурный комплекс открылся в деревне Полоное Порховского района.

Как рассказали «Комсомольской правде –Псков», он открылся в помещении начальной школы. На приспособление выделили 5,4 млн рублей из резервного фонда Администрации Псковской области. В течение всего года проводились работы по внутренней отделке и перепланировке помещений. Строители в старом здании заменили окна, полы, сделали косметический ремонт, увеличили площадь зрительного зала. Спортивный зал также обновили.

- Одной из задач, которую мы ставим перед собой, — вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом. Рядом с центром открыта спортивная зона с турниками для воркаута и баскетбольной площадкой. В холодное время года ребята смогут заниматься в отапливаемом помещении, — отметила заместитель главы района Ольга Иванова.

Также в новом СКК будут работать танцевальная секция, кружок «Умелые ручки», краеведческий музей, библиотека, будут проводиться занятия местного хора.

Новое учреждение смогут посещать более 1,8 тысяч жителей деревни Полоное, а также более 3 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов.

КОНКРЕТНО

Жители деревни Полоное обратились с просьбой сохранить клуб в населенном пункте во время личного приема губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в приемной президента России в сентябре 2018 года. Ранее учреждение культуры располагалось в здании дворцового ансамбля князя А. М. Дондукова, которое находится в неудовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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