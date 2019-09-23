Псковские приставы выдворили из страны гражданку Конго

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-23T11:10:36+03:00

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В Псковской области судебные приставы выдворили из страны уроженку Республики Конго. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в управлении федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, в регионе женщина жила около четырёх лет.

При этом в течение первых нескольких лет документально она имела право на нахождение в Псковской области. Однако в прошлом году действие документов истекло, и гражданка стала переоформлять бумаги. В это время женщина не имела права находиться в приграничной зоне. Поэтому нарушительнице выписали штраф и обязали выехать из страны.

Под конвоем гражданку Республики Конго доставили в петербургский аэропорт «Пулково». Оттуда на самолёте женщина вылетела в Турцию, а после этого в родную страну, в город Киншаса.

ИСТОЧНИК KP.RU