СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-23T17:27:44+03:00

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В городе Пскове на набережной реки Великой провалился асфальт. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального обращения псковича Ивана Васильева на сайте губернатора Псковской области.

Автор пишет о том, что яма в асфальте представляет опасность для пешеходов, и, возможно, будет увеличиваться.

Общественник просит администрацию устранить пролом в асфальте и починить потенциально опасные участки дороги на набережной.

- Прошу провести комплексное обследование набережной реки Великой на предмет "воздушных ям" под асфальтовым покрытием, - пишет пскович на сайте ведерников.рф.

Сообщение появилось на сайте 23 сентября в 8 утра, через час глава администрации города Пскова Александр Братчиков ответил, что обращение принято на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU