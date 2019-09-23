В Псковской области запустили проект «Культпросвет»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-23T18:38:11+03:00

Организаторы планируют, что в нём примут участие более 200 школьников из Печорского района

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В Псковской области запустили проект под названием «Культпросвет». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, инициативу презентовали на молодёжном форуме «Ладога» летом 2019 года, а практика её реализации заслужила внимание губернатора региона Михаила Ведерникова на региональном форуме «Без границ».

Старт «Культпросвета» состоялся 23 сентября. Свыше 70 школьников из Печорского района прогулялись по кремлю и узнали его историю. Завтрашний день готовит для юных гостей областного центра новые открытия — их ждёт экскурсия по передвижному выставочно-лекционному комплексу ОАО «РЖД».

Основная цель проекта — патриотическое воспитание школьников и расширение из знаний об истории родного края. Организаторы предполагают, что в 2019-2020 учебном году воспитанники Новоизборской школы, Изборского лицея и Лавровской гимназии посетят планетарий, экспозиции объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, а также Пушкинские Горы и Печоры. Кроме того, для участников проекта закупят около 100 абонементов в Псковскую областную филармонию.

ИСТОЧНИК KP.RU