Провал асфальта рядом с люком на Рижском проспекте в Пскове угрожает безопасности горожан

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-24T10:39:46+03:00

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Жители Пскова уверены: провал асфальта вблизи люка на Рижском проспекте угрожает их безопасности. С просьбой о помощи в «Комсомольскую правду-Псков» обратилась жительница района Завеличье. Она рассказала, что на углу дома №52 по Рижскому проспекту образовался пролом.

По словам псковички, яма вблизи люка с пожарным гидрантом зияет уже больше недели.

- Провала асфальта следовало ожидать уже давно. Потому что покрытие проседало уже длительное время, но никому до этого не было дела, - поделилась жительница близлежащего дома.

Между тем по этой дороге каждое утро проходят множество взрослых и детей. Здесь же паркуют автомобили. Место оживлённое. Поэтому жители близлежащих дворов обеспокоены тем, что в яму может провалиться человек. Тем более, что никакого ограждения рядом с опасным местом не появляется.

Горожане уверены: провалившийся в яму получит серьёзные травмы.Фото: Алёна Комарова

Чтобы привлечь внимание пешеходов к месту пролома, неравнодушные псковичи набросали веток и палок в образовавшуюся промоину. Однако большую часть «живой изгороди» уже унесло ветром и смыло осенними дождями.

ИСТОЧНИК KP.RU