2019-09-25T12:05:26+03:00
Звезды

В Опочке разыскивают следы крепости XV века

Для этого в муниципалитет выехали специалисты из археологического центра региона
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: vk.com/arheologpskov. В Опочке стартовали работы по благоустройству старинного крепостного вала.ФОТО: vk.com/arheologpskov. В Опочке стартовали работы по благоустройству старинного крепостного вала.
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В городе Опочка Псковской области разыскивают следы крепости XV века. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», исследования на предполагаемой территории древнего памятника стартовали под началом археологического центра Псковской области. Информация об этом появилась на официальной странице Археологического общества Псковской области в социальной сети «Instagram».

В городе специалисты проконтролируют работы по обустройству прилегающей территории, а также на месте крепостного вала. В целом площадь, требующая благоустройства, составляет 8 гектаров. Работы выполнят специалисты из закрытого акционерного общества «Псковагропромдорстрой».

На эти цели благодаря победе муниципалитета в конкурсе проектов поступило порядка 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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