В Опочке разыскивают следы крепости XV века
В городе Опочка Псковской области разыскивают следы крепости XV века. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», исследования на предполагаемой территории древнего памятника стартовали под началом археологического центра Псковской области. Информация об этом появилась на официальной странице Археологического общества Псковской области в социальной сети «Instagram».
В городе специалисты проконтролируют работы по обустройству прилегающей территории, а также на месте крепостного вала. В целом площадь, требующая благоустройства, составляет 8 гектаров. Работы выполнят специалисты из закрытого акционерного общества «Псковагропромдорстрой».
На эти цели благодаря победе муниципалитета в конкурсе проектов поступило порядка 50 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU