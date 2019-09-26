2019-09-26T11:23:46+03:00
Происшествия

Председателя Псковского облсовпрофа обвиняют в растрате денег организации на путешествия

Обвиняемая присвоила почти 200 тысяч рублей
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Следователи подозревают председателя облсовпрофа в присвоении денег организации.Следователи подозревают председателя облсовпрофа в присвоении денег организации.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Председателя Псковского облсовпрофа и по совместительству депутата областного собрания Ульяну Михайлову обвиняют в растрате денег организации на частные путешествия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, подозреваемая неоднократно распоряжалась доверенным ей имуществом в личных целях.

Правоохранительные органы заверяют, в 2018-2019 годах председатель учреждения четыре раза отправлялась в северную столицу по своим делам. Обвиняемая останавливалась в одном из отелей Санкт-Петербурга. И при этом она оплачивала свои апартаменты из средств облсовпрофа, утверждая, что находится в рабочей командировке. Помимо этого, женщина присвоила и командировочные средства. А затем использовала служебное положение и потребовала доплатить ей за выходные, которые выпали на рабочую командировку.

По версии следствия, председатель растратила по такой схеме около 200 тысяч рублей. Следователям ещё предстоит установить все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
в Псковской области 25 тысяч человек не получают квитанции за вывоз мусора
На Рижском проспекте в Пскове ликвидируют два пешеходных перехода
По месту жительства председателя Псковоблсовпрофа Ульяны Михайловой провели пять обысков
Стала известна программа исторического фестиваля «Воевода Шуйский»
Появилась программа международного ралли «Псков ганзейский»
Бесплатные исторические мастер-классы проведут для псковичей на «Воеводе Шуйском»
Проектировщик постарается сохранить деревья на Фабрициуса в Пскове
Жительница Дедовичского района натравила питбуля на сожителя во время ссоры
Самый крупный «Семейный магнит» откроется в Пскове
В Псковском районе общественники и студенты посадят 4 тысячи деревьев
Полкилограмма конопли нашли у великолучанина
Псковский Детский фонд предлагает подарить вещам вторую жизнь
Гонка в самом центре Пскова состоится 27 сентября
В Псковской области обучили более 600 жителей предпенсионного возраста
Николай Хондзинский вошел в сотню стипендиатов правительства России