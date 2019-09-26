Председателя Псковского облсовпрофа обвиняют в растрате денег организации на путешествия

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-26T11:23:46+03:00

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Председателя Псковского облсовпрофа и по совместительству депутата областного собрания Ульяну Михайлову обвиняют в растрате денег организации на частные путешествия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, подозреваемая неоднократно распоряжалась доверенным ей имуществом в личных целях.

Правоохранительные органы заверяют, в 2018-2019 годах председатель учреждения четыре раза отправлялась в северную столицу по своим делам. Обвиняемая останавливалась в одном из отелей Санкт-Петербурга. И при этом она оплачивала свои апартаменты из средств облсовпрофа, утверждая, что находится в рабочей командировке. Помимо этого, женщина присвоила и командировочные средства. А затем использовала служебное положение и потребовала доплатить ей за выходные, которые выпали на рабочую командировку.

По версии следствия, председатель растратила по такой схеме около 200 тысяч рублей. Следователям ещё предстоит установить все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU