в Псковской области 25 тысяч человек не получают квитанции за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-26T14:47:21+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области, компания «Экопром», продолжает работу по уточнению базы данных.

Регоператор обслуживает 510 000 человек, а квитанции выписываются на 485 000 человек, рассказал «Комсомольской праавде- Псков» директор компании Сергей Пайст.

- Выходит, что 25 тысяч человек квитанции не получают. Это большое число, поэтому работу по уточнению данных ведем постоянно, - отметил он и добавил, что некоторые потребители понимают, что однажды счет придет, и он будет немалый, поэтому обращаются в компанию самостоятельно, предоставляют необходимую информацию. Компания производят им начисления.

- До конца года мы хотим выйти на цифру более-менее реальную с точки зрения проживания населения - 560 000 человек, - отметил Сергей Пайст.

КОНКРЕТНО

Клиентский офис регионального оператора по обращению с ТКО работает в Пскове на ул. Л. Толстого, 3. Можно позвонить по +7 (811) 220-19-21 или лично прийти с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU