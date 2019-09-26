Появилось фото с места обысков в доме председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-26T17:18:57+03:00

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- Все прошло максимально корректно и в строгом соответствии с законом, - рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

На обысках по месту жительства Михайловой также присутствовал психолог, чтобы при необходимости оказать помощь жильцам.

Сегодня в рамках расследования уголовного дела на основании решения суда, полученного по ходатайству следствия, по месту жительства руководителя облсовпрофа Ульяны Михайловой проведены пять обысков. Следователи в ходе данных следственных действий изъяли электронные носители информации и документы, которые могут иметь значение при расследовании и разрешении данного уголовного дела.

КОНКРЕТНО

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

ИСТОЧНИК KP.RU