Ассоциация юристов в Пскове проводит день бесплатной юридической помощи
День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам проводит Ассоциация юристов России в Пскове 27 сентября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в региональном отделении Ассоциации, граждане в порядке живой очереди могут получить устную консультацию по любому вопросу, кроме коммерческих сделок и уголовного права.
Юридическую помощь гражданам окажут профессиональные юристы – члены Ассоциации юристов России, а также судебный пристав.
- Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тысяч граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран, - отмечают в псковском отделении Ассоциации юристов России.
КОНКРЕТНО
Офис Ассоциации сегодня работает в режиме открытых дверей с 10:00 до 17:00 по адресу Псков, улица Ленина, 7.
Также прием организуют в нотариальных конторах Псковской области.
Справки по телефону: 8 (8112) 29-10-95. Запись не требуется.
ИСТОЧНИК KP.RU