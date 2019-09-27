Ассоциация юристов в Пскове проводит день бесплатной юридической помощи

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-27T10:20:50+03:00

Сегодня в порядке живой очереди псковичи могут получить бесплатную консультацию

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День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам проводит Ассоциация юристов России в Пскове 27 сентября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в региональном отделении Ассоциации, граждане в порядке живой очереди могут получить устную консультацию по любому вопросу, кроме коммерческих сделок и уголовного права.

Юридическую помощь гражданам окажут профессиональные юристы – члены Ассоциации юристов России, а также судебный пристав.

- Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тысяч граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран, - отмечают в псковском отделении Ассоциации юристов России.

КОНКРЕТНО

Офис Ассоциации сегодня работает в режиме открытых дверей с 10:00 до 17:00 по адресу Псков, улица Ленина, 7.

Также прием организуют в нотариальных конторах Псковской области.

Справки по телефону: 8 (8112) 29-10-95. Запись не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU