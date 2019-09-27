2019-09-27T13:43:14+03:00
Общество

Бюджет Пскова увеличился на 15 миллионов рублей

Состоялась 29-я сессия Псковской городской думы
Максим Дмитриев
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Фото: pixabay.com. Бюджет города в этом году увеличился.Фото: pixabay.com. Бюджет города в этом году увеличился.
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Доходы бюджета города Пскова увеличились на 15 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, на 29-й сессии Псковской городской думы депутаты рассмотрели изменения в бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт отметила, что дополнительные средства направят в муниципальные программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма» и «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

В ходе очередной 29-й сессии депутаты Псковской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

За первое полугодие плановые доходы бюджета увеличились на 1,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета не изменился: составляет 133 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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