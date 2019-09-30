Псковичка набрала кредитов на пять миллионов рублей и сядет в тюрьму на пять лет

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-30T10:12:57+03:00

За женщину поручались близкие и знакомые, а она тратила деньги в свое удовольствие

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Пять лет псковичка брала кредиты на себя и своих знакомых в различных организациях и тратила деньги в свое удовольствие. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, суд признал 52-летнюю женщину виновной в совершении 25 преступлений (по факту мошенничества) и назначил пять лет лишения свободы.

С 2010 по 2015 годы женщина брала кредиты и займы в различных организациях города. Также преступница просила знакомых и близких брать деньги или выступать поручителями. Деньги женщина тратила на личные нужды: покупала одежду, обувь, предметы роскоши и путешествия. Отдавать деньги преступница не планировала.

За пять лет псковичка потратила более пяти миллионов рублей. Потерпевшие до сих пор вынуждены платить кредиты, на которые гуляла их знакомая.

Псковский районный суд признал женщину виновной по четырем частям 159 статьи Уголовного кодекса («Мошенничество») и назначил женщине пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU