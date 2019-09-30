2019-09-30T12:59:16+03:00
Общество

День открытых дверей пройдет в приюте «Лесопилка» 5 октября в Пскове

Организация проведет волонтерский благотворительный фестиваль с насыщенной программой
Алиса Солнцева
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Такие хорошенькие, но одинокие.Такие хорошенькие, но одинокие.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Приют для бездомных животных «Лесопилка» приглашает псковичей на волонтерский благотворительный фестиваль «День открытых дверей в приюте "Лесопилка"». Об этом «Комсомольская правда - Псков» узнала из объявления на официальной странице псковской организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

«Лесопилка» готовит для гостей мастер-классы, флешмобы, квест, конкурсы с призами, чаепитие, лекции и концерт – интересно будет и взрослым, и детям.

Участники квеста в игровой форме узнают о приюте, его истории и познакомятся с питомцами. На мастер-классе гости научатся рисовать животных пастелью вместе с псковским художником и преподавателем творческой студии.

День открытых дверей в «Лесопилке» - отличный субботний отдых и повод для встречи с добрыми, милыми и красивыми обитателями приюта.

КОНКРЕТНО

Фестиваль начнется 5 октября в 12:00 в «Лесопилке» (г. Псков, ул. Новгородская, 7).

На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Смотрите официальную группу «Зоозащиты»: https://vk.com/zoopskov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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