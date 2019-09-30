День открытых дверей пройдет в приюте «Лесопилка» 5 октября в Пскове
Приют для бездомных животных «Лесопилка» приглашает псковичей на волонтерский благотворительный фестиваль «День открытых дверей в приюте "Лесопилка"». Об этом «Комсомольская правда - Псков» узнала из объявления на официальной странице псковской организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».
«Лесопилка» готовит для гостей мастер-классы, флешмобы, квест, конкурсы с призами, чаепитие, лекции и концерт – интересно будет и взрослым, и детям.
Участники квеста в игровой форме узнают о приюте, его истории и познакомятся с питомцами. На мастер-классе гости научатся рисовать животных пастелью вместе с псковским художником и преподавателем творческой студии.
День открытых дверей в «Лесопилке» - отличный субботний отдых и повод для встречи с добрыми, милыми и красивыми обитателями приюта.
КОНКРЕТНО
Фестиваль начнется 5 октября в 12:00 в «Лесопилке» (г. Псков, ул. Новгородская, 7).
На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Смотрите официальную группу «Зоозащиты»: https://vk.com/zoopskov.
ИСТОЧНИК KP.RU