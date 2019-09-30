Ночью в Опочке обокрали прохожего
Ночью 30 сентября в городе Опочке на улице Коммунальной преступник обокрал прохожего. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, жертвой вора стал 36-летний гражданин Белоруссии. Мужчина тут же обратился за помощью в местный отдел полиции.
Потерпевший рассказал, что злоумышленник открыто, с применением насилия похитил у него куртку, сумку, телефон, документы, деньги и скрылся.
Наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал подозреваемого – 30-летнего местного жителя, который уже привлекался к уголовной ответственности.
Полиция изъяла похищенное имущество и ведет расследование.
КСТАТИ
27 сентября в Пскове у 22-летнего молодого человека открыто украли телефон на улице Коммунальной. Полиция установила подозреваемого – 21-летнего безработного псковича.
ИСТОЧНИК KP.RU