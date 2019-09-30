2019-09-30T13:23:42+03:00
Происшествия

Ночью в Опочке обокрали прохожего

Куртку, сумку, телефон, документы и деньги украл преступник
Алиса Солнцева
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Полиция задержала подозреваемого в краже.Полиция задержала подозреваемого в краже.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ночью 30 сентября в городе Опочке на улице Коммунальной преступник обокрал прохожего. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, жертвой вора стал 36-летний гражданин Белоруссии. Мужчина тут же обратился за помощью в местный отдел полиции.

Потерпевший рассказал, что злоумышленник открыто, с применением насилия похитил у него куртку, сумку, телефон, документы, деньги и скрылся.

Наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал подозреваемого30-летнего местного жителя, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Полиция изъяла похищенное имущество и ведет расследование.

КСТАТИ

27 сентября в Пскове у 22-летнего молодого человека открыто украли телефон на улице Коммунальной. Полиция установила подозреваемого – 21-летнего безработного псковича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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