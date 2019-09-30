2019-09-30T13:57:14+03:00
Экономика

240 миллионов рублей вложит инвестор в производство посуды из дерева в Псковской области

Предприятие заработает в начале 2021 года
Алиса Солнцева
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Однако сначала посуду будут отправлять на реализацию в Китай.Однако сначала посуду будут отправлять на реализацию в Китай.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Псковской области появится производство одноразовой посуды из дерева. Как сообщили «Комсомольской правде –Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, инвестиционный проект ООО «Гринвуд Индастриал» утвердили эксперты особой экономической зоны «Моглино».

Предприятие будет производить одноразовую посуду из шпона лиственных пород дерева. К осени 2020 года завершится строительство завода, производство запустят уже в начале 2021 года. В первую очередь на заводе начнут производить деревянные одноразовые заготовки для ложек и вилок и палочек для размешивания.

К 2023 году инвестор рассчитывает выпускать более 900 миллионов заготовок и 2,8 миллионов палочек.

Изначально продукцию будут направлять в материнскую компанию в Китай, с развитием предприятия начнут реализовывать в России.

Учредители готовы вложить в проект около 240 миллионов рублей.

Новый завод обеспечит 120 рабочих мест.

- Производство будет высокотехнологичным, безотходным. Проект предполагает глубокую переработку сырья, выпуск экологически чистой продукции. Мы можем использовать практически любую древесину, — заверил Александр Шацких, гендиректор компании «Гринвуд Индастриал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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