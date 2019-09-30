В октябре в Псковской области прогнозируют температуру выше нормы

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-30T15:42:01+03:00

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В среднем температура в октябре в Псковской области будет выше на 1-1,5 градуса, чем в прошлом году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в первой половине месяца воздух будет прогреваться до +13. При этом ночью столбик термометра, по прогнозам специалистов, покажет от +3 до +8 градусов.

Начало октября принесёт и первые заморозки. В отдельные ночи температура за окном опустится до -1. Во второй половине месяца стоит ожидать прохладных ночей, от 0 до +5, с понижениями до -3 градусов. Днём жителей региона ждут температуры от +2 до +10 с временными усилениями ветра до 15-18 метров в секунду.

КСТАТИ

В октябре специалисты прогнозируют выпадение 90-140% осадков от месячной нормы. При этом уровень воды в реках и озёрах региона окажется ниже отметки, установленной в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU