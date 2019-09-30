Псковичи задолжали компании «Экопром» за вывоз мусора более 100 миллионов рублей
Платежность за услугу по вывозу мусора в Псковской области составляет порядка 70 %. Юридические и физические лица задолжали более 100 млн рублей, рассказал директор компании ООО «Экопром» Сергей Пайст.
- Люди говорят: «Вы начисляете мне на троих человек, а нас двое живет. Я платить не буду, пока вы не исправите ошибку», - рассказал Сергей Пайст .
Он также отметил, что несмотря на это, компания не начисляет пени или не будет подавать на неплательщиков в суд.
- К концу года мы обязательно сделаем рассылку тем, у кого никакого движения по лицевыми счетам не было. Попросим обратиться к нам, при необходимости все, что надо, разъясним, - подчеркнул руководитель «Экопрома».
КСТАТИ
По всем вопросам клиенты компании могут обратиться в Центр обслуживания регионального оператора по обращением с ТКО. Он находится в Пскове на ул. Л. Толстого, 3. Время работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU