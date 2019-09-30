2019-09-30T16:41:43+03:00
Экономика

Псковичи задолжали компании «Экопром» за вывоз мусора более 100 миллионов рублей

Несмотря на это, компания не начисляет пени или не будет подавать на неплательщиков в суд
Василиса Алексеева
Поделиться:
Клиентский офис "Экопрома".Клиентский офис "Экопрома".
Изменить размер текста:

Платежность за услугу по вывозу мусора в Псковской области составляет порядка 70 %. Юридические и физические лица задолжали более 100 млн рублей, рассказал директор компании ООО «Экопром» Сергей Пайст.

- Люди говорят: «Вы начисляете мне на троих человек, а нас двое живет. Я платить не буду, пока вы не исправите ошибку», - рассказал Сергей Пайст .

Он также отметил, что несмотря на это, компания не начисляет пени или не будет подавать на неплательщиков в суд.

- К концу года мы обязательно сделаем рассылку тем, у кого никакого движения по лицевыми счетам не было. Попросим обратиться к нам, при необходимости все, что надо, разъясним, - подчеркнул руководитель «Экопрома».

КСТАТИ

По всем вопросам клиенты компании могут обратиться в Центр обслуживания регионального оператора по обращением с ТКО. Он находится в Пскове на ул. Л. Толстого, 3. Время работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Локнянского района отправится в тюрьму за хранение тротиловых шашек в своём сарае
Пенсионерка из Гдовского района почти неделю выживала в лесу, питаясь ягодами
Школьники из Иваново, Марий Эл и Севастополя пройдут культурно-просветительским маршрутом по Псковской области
В октябре в Псковской области прогнозируют температуру выше нормы
240 миллионов рублей вложит инвестор в производство посуды из дерева в Псковской области
Ночью в Опочке обокрали прохожего
Весной 2020 года в Невеле заработают три газовых котельных
День открытых дверей пройдет в приюте «Лесопилка» 5 октября в Пскове
Великолукскому автомобилисту грозит два года тюрьмы за ДТП, из-за которого его сожительница получила многочисленные травмы
В Опочецком районе сожгли 358 кустов дикорастущей конопли
Псковичка набрала кредитов на пять миллионов рублей и сядет в тюрьму на пять лет
Росгвардейцы задержали в Пскове воровку продуктов
Псковские машиностроители сегодня отмечают профессиональный праздник
Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-ой сезон Псковской филармонии
В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги
Бесплатные экскурсии для пенсионеров пройдут в Псковском музее 1 октября