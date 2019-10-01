В Псковской области планируют привить от гриппа 45% населения

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-01T11:32:33+03:00

Уже в регионе прививку сделали более 111 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Медицинские сотрудники планируют привить от гриппа 45% населения Псковской области. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой вакцинации, по последним данным прививку в регионе сделали более 111 тысяч жителей.

Хотя, по словам врачей, процент желающих привиться пока не очень высокий. Однако сейчас самое время позаботиться о профилактике гриппа. Позднее начнётся период респираторных заболеваний и прививаться в ноябре и декабре будет сложнее, так как организм не успеет выработать иммунитет.

- Жители Псковской области идут прививаться неохотно. Считают, что в этом отпала необходимость, так как в прошлом году в феврале и марте не было всплеска заболеваемости гриппом и летальных исходов. Но это ошибочное мнение. Если мы забросим прививки, то ситуация может усугубиться, - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» по профилактической работе Оксана Торгашева.

ИСТОЧНИК KP.RU