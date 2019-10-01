Врачи назвали три возрастных группы псковичей, которым обязательно нужно прививаться от гриппа

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-01T11:37:00+03:00

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Медицинские сотрудники назвали три возрастных группы псковичей, которым обязательно нужно делать прививку против гриппа. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой вакцинации в регионе, в группе риска оказываются дети дошкольного возраста, школьники и лица старше 60 лет.

Врачи уверены, это те группы населения, которые страдают заболеваниями чаще других. По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной, если гриппом заболеет онкобольной или тот, у кого есть сердечная недостаточность, то вирус для них может стать смертельным, так как здоровье и помимо этого ослаблено. Прививаться нужно и тем, кто находится в гуще людей: военным, полицейским, учителям и врачам.

- В поликлинике с этого года вакцинация проводится активно. Работают все три поликлиники областного центра до 19.00, то есть до закрытия. Вакцинацию проводим по субботам и воскресеньям, по заявкам выезжаем в организации с 5 утра. Для этого у нас есть специальный транспорт, - уточнила заместитель главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» по профилактической работе Оксана Торгашева.

ИСТОЧНИК KP.RU