Зачем Псковской области перепись населения, объяснил Николай Цветков

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-01T15:19:26+03:00

Перепись населения 2020 года поможет Псковской области получить индивидуальный план по развитию региона

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Как предает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции «Год до всероссийской переписи населения», руководство региона обозначило особую важность переписи для Псковской области.

- Значимость этого мероприятия для государства всем предельно понятна. А для Псковской области как региона со сложной социально-экономической ситуацией перепись особенно важна, - заявил Николай Цветков, заместитель губернатора Псковской области, председатель областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, и по пунктам привел те сферы, которые позволит развивать точная информация о населении нашего региона.

Информация, полученная переписью, повлияет на процесс подписания индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Данная программа – индивидуальный план по развитию региона, на который претендует Псковская область в числе 10 субъектов России.

Результаты переписи также помогут организовать правильный подход к региональному и муниципальным бюджетам.

Первая цифровая перепись населения познакомит жителей нашего региона с взаимодействием с государством через интернет-пространство, использованию сайта госуслуг, портала «Мои документы».

ИСТОЧНИК KP.RU