Зачем Псковской области перепись населения, объяснил Николай Цветков
Как предает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции «Год до всероссийской переписи населения», руководство региона обозначило особую важность переписи для Псковской области.
- Значимость этого мероприятия для государства всем предельно понятна. А для Псковской области как региона со сложной социально-экономической ситуацией перепись особенно важна, - заявил Николай Цветков, заместитель губернатора Псковской области, председатель областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, и по пунктам привел те сферы, которые позволит развивать точная информация о населении нашего региона.
Информация, полученная переписью, повлияет на процесс подписания индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Данная программа – индивидуальный план по развитию региона, на который претендует Псковская область в числе 10 субъектов России.
Результаты переписи также помогут организовать правильный подход к региональному и муниципальным бюджетам.
Первая цифровая перепись населения познакомит жителей нашего региона с взаимодействием с государством через интернет-пространство, использованию сайта госуслуг, портала «Мои документы».
ИСТОЧНИК KP.RU