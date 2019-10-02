В Великих Луках горела ванная комната в коммуналке [ФОТО]

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-02T11:15:05+03:00

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На улице Вокзальной в Великих Луках из-за короткого замыкания случился пожар в ванной комнате коммунальной квартиры.

Фото: luki.ru. Кроме стиральной машины, пострадавших нет.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, 1 октября в 22:39 в МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире.

В ванной комнате произошло короткое замыкание и начался пожар. В результате закоптилась стена, потолок комнаты и обгорела стиральная машина.

Фото: luki.ru. От розетки пожар распространился по стене.

По вызову направили 4 пожарные машины и 9 спасателей. Пострадавших нет.

В ведомстве напоминают телефон экстренного вызова службы спасения (112) и единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU