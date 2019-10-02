Проезжающий поезд сбил пьяного мужчину в Псковской области

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-02T15:20:58+03:00

В Псковской области мужчина пострадал от удара о проезжающий поезд. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Проезжающий поезд сбил пьяного жителя Псковской области на железнодорожном переезде. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, инцидент произошёл вблизи станции Новосокольники 30 сентября.

Сотрудники транспортной полиции установили, что около 21.37 мужчина намеревался перейти нерегулируемый переезд. Однако увидел приближающийся поезд. Мужчина решил переждать и остановился вблизи рельсов. Из-за того, что пострадавший был нетрезв, он пошатнулся и ударился головой о вагон тепловоза. Ударом мужчину отбросило на насыпь вблизи рельсов.

Врачи госпитализировали пострадавшего с травмами различной степени тяжести. Кроме того они выяснили, что мужчина постоянно проживает в областном центре, ему 41 год, однако, он нигде не работает.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU