Проезжающий поезд сбил пьяного мужчину в Псковской области
Проезжающий поезд сбил пьяного жителя Псковской области на железнодорожном переезде. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, инцидент произошёл вблизи станции Новосокольники 30 сентября.
Сотрудники транспортной полиции установили, что около 21.37 мужчина намеревался перейти нерегулируемый переезд. Однако увидел приближающийся поезд. Мужчина решил переждать и остановился вблизи рельсов. Из-за того, что пострадавший был нетрезв, он пошатнулся и ударился головой о вагон тепловоза. Ударом мужчину отбросило на насыпь вблизи рельсов.
Врачи госпитализировали пострадавшего с травмами различной степени тяжести. Кроме того они выяснили, что мужчина постоянно проживает в областном центре, ему 41 год, однако, он нигде не работает.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU