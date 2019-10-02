СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-02T16:17:11+03:00

За вход в кремль туристам придётся платить. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Туристам придётся заплатить от 200 до 1000 рублей

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Вход в Псковский кремль станет платным с 1 декабря 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, новшество коснётся экскурсоводов, которые не являются сотрудниками учреждения.

В музее отметили, что Псковская область одна из немногих, кто игнорирует экономическую сторону туристической сферы. При этом регион мог бы брать деньги с туристов и благодаря этому содержать в надлежащем состоянии объекты культурного наследия.

- Становится актуальным ввод платы за проведение экскурсий на территории Псковского кремля. Проведение экскурсии лицами, не являющимися сотрудниками музея, возможно только при наличии договора с музеем и получении опознавательной разовой контрольной наклейки, - добавили в пресс-службе объединённого музея-заповедника.

КОНКРЕТНО

Группам от 1 до 5 человек придётся заплатить 200 р.

Группам от 6 до 10 человек — 500 р.

Группам от 11 до 20 — 700 р.

Группам свыше 20 человек — 1000 р.

Подробнее о том, каким категориям туристов не придётся платить за вход в кремль, ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU