Вход в Псковский кремль станет платным с 1 декабря
Вход в Псковский кремль станет платным с 1 декабря 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, новшество коснётся экскурсоводов, которые не являются сотрудниками учреждения.
В музее отметили, что Псковская область одна из немногих, кто игнорирует экономическую сторону туристической сферы. При этом регион мог бы брать деньги с туристов и благодаря этому содержать в надлежащем состоянии объекты культурного наследия.
- Становится актуальным ввод платы за проведение экскурсий на территории Псковского кремля. Проведение экскурсии лицами, не являющимися сотрудниками музея, возможно только при наличии договора с музеем и получении опознавательной разовой контрольной наклейки, - добавили в пресс-службе объединённого музея-заповедника.
КОНКРЕТНО
Группам от 1 до 5 человек придётся заплатить 200 р.
Группам от 6 до 10 человек — 500 р.
Группам от 11 до 20 — 700 р.
Группам свыше 20 человек — 1000 р.
Подробнее о том, каким категориям туристов не придётся платить за вход в кремль, ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU