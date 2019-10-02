2019-10-02T15:54:42+03:00
Происшествия

В Великих Луках подростки пытались угнать автомобиль

Четверо молодых людей попались полицейским
Алиса Солнцева
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Ребята хотели прокатиться на автомобиле по ночному городу.Ребята хотели прокатиться на автомобиле по ночному городу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Около двух часов ночи 2 октября в Великих Луках на улице Маршала Жукова полиция задержала четверых подростков, пытающихся угнать автомобиль. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, при патрулировании улиц экипаж дорожной полиции увидел, как группа людей откатывает от дома «Фольксваген Гольф».

Попытку угона иномарки предприняли молодые люди 2000, 2002 и 2003 годов рождения, трое из них – учащиеся. Угонщики хотели прокатиться на иномарке. Сотрудники полиции задержали нарушителей на месте.

Хозяйка «Фольксвагена» - 55-летняя жительница Великолукского района. Полицейские установили владельца и сообщили женщине о попытке угона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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