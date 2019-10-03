Более 300 аграриев приедут на областную ярмарку в Псков

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-03T17:46:22+03:00

На время ярмарки запретят стоянку и ограничат движение транспорта

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Более 300 заявок подали фермеры и огородники на областную продовольственную ярмарку «Осень – 2019», которая пройдет в Пскове 5 октября. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в городской администрации.

Кроме продуктов местного производства, на ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей.

Торговля развернется с 6 утра до 17 часов вечера на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова, на улице Советской от площади Ленина до Детской.

В местах проведения ярмарки запрещена стоянка транспорта: с 20 часов вечера 4 октября до 17 часов вечера 5 октября. Движение транспорта ограничат в день торговли с 6 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU