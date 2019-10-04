До семи лет тюрьмы грозит жителям Куньинского района за вырубку двух тысяч кубометров леса

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-04T11:24:34+03:00

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Великолукский районный суд рассмотрит дело о причинении лесным угодьям ущерба в особо крупном размере, в 38 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, четверо жителей Куньинского района обвиняются в незаконной вырубке леса.

Следствие установило, что с 2014 по 2015 годы четверо жителей Куньинского района вырубили более двух тысяч кубометров лесных насаждений с целью дальнейшей реализации. Общий ущерб составил 38 миллионов рублей.

Следователи арестовали имущество обвиняемых на сумму 16 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Великолукский районный суд, по части 3 статьи 260 (незаконная рубка лесных насаждений) обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU