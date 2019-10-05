2019-10-05T13:26:18+03:00
Происшествия

За фиктивную регистрацию граждан Узбекистана пенсионерке из Невеля грозит уголовная ответственность

Женщина прописала мигрантов в своей квартире
Анна БЫСТРОВА
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В квартире невельчанки поселились 52-летний и 22-летний мигранты из Узбекистана.В квартире невельчанки поселились 52-летний и 22-летний мигранты из Узбекистана.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За фиктивную регистрацию гостей из Узбекистана пенсионерке из города Невеля грозит уголовная ответственность. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 62-летняя местная жительница прописала в своей квартире по улице Ленкоммуны двух уроженцев Республики Узбекистан.

Как установили полицейские, нарушение миграционного законодательства произошло 21 августа 2019 года. Женщина предполагала, что поддельные документы помогут иностранным гостям скорее устроиться на работу. Однако полицейские выявили правонарушение и организовали следственную проверку происшествия.

Пенсионерка признала сою вину. В соответствии с уголовным кодексом женщине может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, до 3 лет принудительных работ или лишение свободы с запретом заниматься определённым видом деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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