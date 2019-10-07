Выставка художника-архитектора Геннадия Дирко проходит в Пскове
В свой 70-летний юбилей художник-архитектор Геннадий Дирко организует выставку живописи и работ монументального искусства. Как сообщили "Комсомольской правде - Псков" в пресс-службе регионального отделения Союза художников, на выставке в зале Союза художников в Пскове представлено около 70 работ автора.
Геннадий Николаевич Дирко после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии Художеств СССР работал в управлении архитектуры Пскова главным художником города.
Геннадий Дирко – участник многих архитектурных и дизайнерских проектов, профессор Академии русской словесности и изящных искусств, член-корреспондент Петровской академии.
КОНКРЕТНО
Выставка работает с 4 октября по 5 ноября в выставочном зале Союза художников по адресу: г. Псков, ул. Ленина, 1.
Вторник – пятница: 11:00 – 18:00.
Суббота – воскресенье: 11:00 – 16:00.
Вход на мероприятие свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU