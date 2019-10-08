Нового главу УФНС России по Псковской области Анну Кутузову представили Михаилу Ведерникову
Нового главу управления федеральной налоговой службы России по Псковской области Анну Кутузову представили главе региона Михаилу Ведерникову. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первая встреча главы ведомства с губернатором состоялась 8 октября в рамках диалога с руководителем межрайонной инспекции ФНС по СЗФО Владимиром Васильевым.
По его словам, Анна Кутузова — не новый человек в регионе. С февраля 2019 года она являлась исполняющим обязанности руководителя территориального ведомства. А с начала октября избавилась от приставки «и.о.» по приказу министра финансов Российской Федерации.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Губернатор Псковской области в свою очередь поблагодарил сотрудников ведомства за активное сотрудничество и напомнил о том, что администрация региона всегда рада поддержать свежие идеи регионального ведомства.
Анна Кутузова поблагодарила руководство за доверие и отметила, что чувствует в себе силы не только выполнять должностные обязанности, но и содействовать динамичному развитию региона.
ИСТОЧНИК KP.RU