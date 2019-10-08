2019-10-08T16:20:21+03:00
Общество

Нового главу УФНС России по Псковской области Анну Кутузову представили Михаилу Ведерникову

Губернатор региона пожелал новому руководителю успехов в работе
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В администрации региона прошла встреча с новым главой ведомства Анной Кутузовой.В администрации региона прошла встреча с новым главой ведомства Анной Кутузовой.
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Нового главу управления федеральной налоговой службы России по Псковской области Анну Кутузову представили главе региона Михаилу Ведерникову. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первая встреча главы ведомства с губернатором состоялась 8 октября в рамках диалога с руководителем межрайонной инспекции ФНС по СЗФО Владимиром Васильевым.

По его словам, Анна Кутузова — не новый человек в регионе. С февраля 2019 года она являлась исполняющим обязанности руководителя территориального ведомства. А с начала октября избавилась от приставки «и.о.» по приказу министра финансов Российской Федерации.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Губернатор Псковской области в свою очередь поблагодарил сотрудников ведомства за активное сотрудничество и напомнил о том, что администрация региона всегда рада поддержать свежие идеи регионального ведомства.

Анна Кутузова поблагодарила руководство за доверие и отметила, что чувствует в себе силы не только выполнять должностные обязанности, но и содействовать динамичному развитию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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