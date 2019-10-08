2019-10-08T17:02:01+03:00
Общество

В Пскове школьницу высадили из автобуса и забрали проездной билет

Мама девочки обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Псковской области
Алиса Солнцева
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Дети остро чувствуют вину и боятся попросить о помощи.Дети остро чувствуют вину и боятся попросить о помощи.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Кондуктор высадил из автобуса 13-летнюю псковскую школьницу, забрав у нее проездной билет, потому что девочка забыла дома справку из школы. Об этом корреспондент «Комсомольской правды – Псков» узнал из официального ответа уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Натальи Соколовой на обращение мамы девочки.

- Я убеждена, что высаживать детей из общественного транспорта нельзя! Ни в зной, ни в мороз! И даже при отсутствии проездного билета! - подчеркивает омбудсмен.

Наталья Соколова отметила, что в случае неоплаченного проезда перевозчик имеет право прекратить перевозку пассажира, однако до 16 лет за это нарушение не предусмотрена административная ответственность.

- В связи с этим предложила внести изменения в правила перевозки школьников, исключив возможность не только высадки ребенка из автобуса, но и изъятия проездного без справки, - заявила Наталья Соколова.

Псковичи отмечают, что не раз становились свидетелями такого происшествия, или их дети не могли оплатить проезд.

- Мой второклашка (внешне и на дошколенка похож) забыл дома проездной билет. Кондуктор высадила из автобуса. Так он пешком полгорода шёл. Явился на второй урок испуганный такой! Честно говоря, было страшно за него, - комментирует обращение омбудсмена Виктория Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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