2019-10-09T11:41:59+03:00
Происшествия

Великолучанину грозит тюрьма за кредиторскую задолженность в 4 миллиона

Мужчина получил 370 тысяч рублей и вновь растратил их
Егор ТИМОФЕЕВ
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Чтобы избежать списания в счёт долгов, великолучанин попросил выдать всю сумму наличными.Чтобы избежать списания в счёт долгов, великолучанин попросил выдать всю сумму наличными.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителю города Великие Луки грозит тюремное заключение за кредиторскую задолженность в 4 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, ведомство утвердило обвинение по делу 51-летнего мужчины, избегающего оплаты долгов.

Во время следственных действий выяснилось, что арбитражный суд региона обязал злостного неплательщика перечислить организации более 4 миллионов долга. Судебные приставы пригрозили должнику уголовным наказанием в случае отказа. Однако мужчина не отреагировал на происходящее.

После этого приставы-исполнители организовали принудительное списание денег из суммы заработной платы гражданина. Однако подобное положение дел показалось должнику несправедливым, и он решил укрыть часть своих доходов.

25 декабря нарушитель отправился в столичную нотариальную контору. Там он попросил выдать заработанные в другой фирме деньги наличными. Нотариус вручил великолучанину около 370 тысяч рублей. И мужчина, вместо того, чтобы погасить часть многомиллионного долга, вновь растратил деньги.

Теперь он может отправиться в тюрьму на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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