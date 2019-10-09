СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-09T12:36:17+03:00

Мужчина переезжал дорогу на велосипеде, когда его сбил «БМВ»

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Врач-анестезиолог Александр Шуб погиб в ДТП на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 8 октября около 21 часа автомобиль «БМВ» сбил 79-летнего мужчину, переезжающего дорогу на велосипеде по пешеходному переходу у Ледового дворца. За рулем иномарки находился 25-летний молодой человек.

Фото: "Жесть по-Псковски". Водитель автомобиля был трезв.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. В больнице мужчина скончался.

Наши коллеги из Псковского агентства информации связались с главным врачом Псковского перинатального центра Сергеем Сукманюком и выяснили, что погибший – известный псковский анестезиолог Александр Шуб.

- Александр Абрамович проработал у нас очень много лет. Несмотря на возраст, он и сейчас был действующим врачом. Очень хороший специалист, - отметил Сергей Сукманюк.

Дата прощания и похорон пока неизвестна, так как дети погибшего живут далеко от Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU