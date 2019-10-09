2019-10-09T14:19:48+03:00
Происшествия

Пьяный пскович врезался в столб на угнанной «семерке»

Сотрудники ДПС задержали нарушителя и выяснили обстоятельства дела
Алиса Солнцева
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Злоумышленник разбил стекло автомобиля и завел машину замыканием проводов.Злоумышленник разбил стекло автомобиля и завел машину замыканием проводов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Пьяный пскович угнал машину и врезался на ней в столб. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 8 октября в 23:26 дежурные доложили инспекторам отдельной роты ДПС, что на улице Яна Фабрициуса, 27 водитель машины «ВАЗ-2107» врезался в металлический столб и попытался скрыться.

Патрульные экипажи задержали «семерку» спустя несколько минут. За рулем машины находился 29-летний пскович. Медицинское освидетельствование показало, что нарушитель был пьян. Кроме того, молодой человек в 2017 году уже был лишен права управления автомобилем на 18 месяцев.

Оказалось, что стекло водительской двери автомобиля разбито, ключей в замке зажигания нет, а машина заведена путем замыкания проводов. Сотрудники ДПС связались с владельцем, который заявил, что его «ВАЗ-2107» угнали.

Пьяный водитель признался, что угнал автомобиль и врезался в столб. Полиция ведет проверку, по факту происшествия сотрудники ДПС составили три протокола об административных нарушениях, кроме того, водитель повторно сел за руль нетрезвым, что влечет за собой уже уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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