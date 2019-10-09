За убийство бывшей малолетней узницы концлагеря двое мужчин из Дно окажутся на скамье подсудимых
За убийство пожилой женщины, бывшей малолетней узницы концлагеря двое мужчин из Дно окажутся на скамье подсудимых. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых мужчин в возрасте 35 и 51 года направили в суд.
Следователи установили, что 8 декабря 2018 года нетрезвые приятели пробрались на территорию частного дома 79-летней женщины. Хозяйки в поле зрения не было. И злоумышленники, воспользовавшись моментом, украли из её сарая алюминиевые бидоны, а затем сбыли их, выручив около тысячи рублей.
Через два дня собутыльники решили повторить преступление. 10 декабря они вновь залезли в сарай пенсионерки и присвоили металлический бак. Хозяйка участка услышала шум и поспешила проверить. Когда пожилая женщина зашла в помещение, воры решили не отказываться от награбленного. Они повалили пенсионерку, избили её руками и ногами по голове и туловищу, а затем зарубили.
После убийцы сорвали с погибшей цепочку с крестиком и пошли в её дом. Оттуда они забрали кухонную утварь, продукты, деньги. Взяли мужчины и мягкую игрушку, а после скрылись.
В настоящее время правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU