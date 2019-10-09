2019-10-09T16:33:33+03:00
Происшествия

За убийство бывшей малолетней узницы концлагеря двое мужчин из Дно окажутся на скамье подсудимых

Воры не захотели отказываться от награбленного и зарубили хозяйку
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. В мирное время пара грабители зарубили бывшую узницу концлагеря.ФОТО: pixabay.com. В мирное время пара грабители зарубили бывшую узницу концлагеря.
Изменить размер текста:

За убийство пожилой женщины, бывшей малолетней узницы концлагеря двое мужчин из Дно окажутся на скамье подсудимых. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых мужчин в возрасте 35 и 51 года направили в суд.

Следователи установили, что 8 декабря 2018 года нетрезвые приятели пробрались на территорию частного дома 79-летней женщины. Хозяйки в поле зрения не было. И злоумышленники, воспользовавшись моментом, украли из её сарая алюминиевые бидоны, а затем сбыли их, выручив около тысячи рублей.

Через два дня собутыльники решили повторить преступление. 10 декабря они вновь залезли в сарай пенсионерки и присвоили металлический бак. Хозяйка участка услышала шум и поспешила проверить. Когда пожилая женщина зашла в помещение, воры решили не отказываться от награбленного. Они повалили пенсионерку, избили её руками и ногами по голове и туловищу, а затем зарубили.

После убийцы сорвали с погибшей цепочку с крестиком и пошли в её дом. Оттуда они забрали кухонную утварь, продукты, деньги. Взяли мужчины и мягкую игрушку, а после скрылись.

В настоящее время правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области компания «Экопром» и экоактивисты создают интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров
Псковичи, Роструд рассказал, как мы отдыхаем в 2020 году
Длинные выходные в начале ноября ждут псковичей
В Пскове перенесли остановку автобуса № 8
Пьяный пскович врезался в столб на угнанной «семерке»
Региональный оператор и жители Талабских островов организуют субботник
Губернатор Псковской области предложил организовать музей Талабских островов
Анестезиолог Александр Шуб погиб в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Пристань, освещение и благоустроенные дороги могут появиться на Талабских островах
Великолучанину грозит тюрьма за кредиторскую задолженность в 4 миллиона
Более 40 миллионов рублей регион получит на реконструкцию Псковской областной библиотеки
Объявлен аукцион на ремонт обрушившегося моста в Себежском районе
В Пскове школьницу высадили из автобуса и забрали проездной билет
Симфоническому оркестру Пскова предложили присвоить статус «Губернаторский»