За убийство бывшей малолетней узницы концлагеря двое мужчин из Дно окажутся на скамье подсудимых

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-09T16:33:33+03:00

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За убийство пожилой женщины, бывшей малолетней узницы концлагеря двое мужчин из Дно окажутся на скамье подсудимых. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых мужчин в возрасте 35 и 51 года направили в суд.

Следователи установили, что 8 декабря 2018 года нетрезвые приятели пробрались на территорию частного дома 79-летней женщины. Хозяйки в поле зрения не было. И злоумышленники, воспользовавшись моментом, украли из её сарая алюминиевые бидоны, а затем сбыли их, выручив около тысячи рублей.

Через два дня собутыльники решили повторить преступление. 10 декабря они вновь залезли в сарай пенсионерки и присвоили металлический бак. Хозяйка участка услышала шум и поспешила проверить. Когда пожилая женщина зашла в помещение, воры решили не отказываться от награбленного. Они повалили пенсионерку, избили её руками и ногами по голове и туловищу, а затем зарубили.

После убийцы сорвали с погибшей цепочку с крестиком и пошли в её дом. Оттуда они забрали кухонную утварь, продукты, деньги. Взяли мужчины и мягкую игрушку, а после скрылись.

В настоящее время правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU