В Псковской области компания «Экопром» и экоактивисты создают интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров
В Псковской области региональный оператор по обращению с ТКО компания «Экопром» и экоактивисты создают интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров, регоператор с готовностью откликается на предложения активистов.
По словам координатора проекта под флагом «Генеральной уборки» в регионе уже функционирует интерактивная «Карта свалок». Свои коррективы в неё может внести любой житель Псковской области.
- Зная расположение незаконной свалки отходов, мы пишем письма во все ведомства, которые ответственны за ее ликвидацию, в том числе обращаемся и в компанию «Экопром», - отметил Сергей Елизаров и добавил, что директор «Экопрома» активно пользуется ресурсом, в результате компания идёт навстречу жителям региона и безвозмездно убирает свалки.
В ближайшее время в регионе заработает ещё одна интерактивная карта, которая улучшит качество работы регоператора.
ИСТОЧНИК KP.RU