2019-10-09T17:32:22+03:00
Общество

В Псковской области компания «Экопром» и экоактивисты создают интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров

Региональный оператор всегда идёт навстречу жителям области
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Сообщается, что новая интерактивная карта будет работать по принципу действующей «Карты свалок».Сообщается, что новая интерактивная карта будет работать по принципу действующей «Карты свалок».Фото: Светлана Пикалёва
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В Псковской области региональный оператор по обращению с ТКО компания «Экопром» и экоактивисты создают интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров, регоператор с готовностью откликается на предложения активистов.

По словам координатора проекта под флагом «Генеральной уборки» в регионе уже функционирует интерактивная «Карта свалок». Свои коррективы в неё может внести любой житель Псковской области.

- Зная расположение незаконной свалки отходов, мы пишем письма во все ведомства, которые ответственны за ее ликвидацию, в том числе обращаемся и в компанию «Экопром», - отметил Сергей Елизаров и добавил, что директор «Экопрома» активно пользуется ресурсом, в результате компания идёт навстречу жителям региона и безвозмездно убирает свалки.

В ближайшее время в регионе заработает ещё одна интерактивная карта, которая улучшит качество работы регоператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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