Пьяного пешехода сбили в Опочке
В Опочке мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления министерства внутренних дел России по Псковской области, ДТП случилось 8 октября в 22:22 в Опочке у жилого дома № 8/15 на улице Коммунальной.
21-летний водитель машины «ВАЗ-2105» сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Оказалось, что пострадавший был пьян. В результате ДТП у 37-летнего мужчины множественные переломы конечностей и черепно-мозговая травма, он был госпитализирован.
В Псковской области, к несчастью, в последнее время случаются страшные ДТП на дорогах. Водители и пешеходы, будьте внимательны, берегите свою жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU