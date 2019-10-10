2019-10-10T10:47:59+03:00
Происшествия

Пьяного пешехода сбили в Опочке

Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода
Алиса Солнцева
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В таких случаях водитель может просто не успеть отреагировать.В таких случаях водитель может просто не успеть отреагировать.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Опочке мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления министерства внутренних дел России по Псковской области, ДТП случилось 8 октября в 22:22 в Опочке у жилого дома № 8/15 на улице Коммунальной.

21-летний водитель машины «ВАЗ-2105» сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Оказалось, что пострадавший был пьян. В результате ДТП у 37-летнего мужчины множественные переломы конечностей и черепно-мозговая травма, он был госпитализирован.

В Псковской области, к несчастью, в последнее время случаются страшные ДТП на дорогах. Водители и пешеходы, будьте внимательны, берегите свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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