2019-10-10T15:16:09+03:00
Общество

Арт-площадку для детей с особенностями развития организовали псковичи

В планах еще две творческие лаборатории, фестиваль и выставка работ
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото организаторов. Дети почувствовали себя настоящими художниками.Фото организаторов. Дети почувствовали себя настоящими художниками.
Изменить размер текста:

В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области молодые активисты организовали арт-площадку для детей с особенностями развития. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» авторы социального проекта «Стрит-арт фестиваль “Палитра”», 8 октября прошло первое мероприятие, на котором воспитанники Центра вместе со студентами Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова создали полотна с граффити.

Фото организаторов. На чаепитии дети сказали, что никогда не держали в руках баллончики с краской.

Фото организаторов. На чаепитии дети сказали, что никогда не держали в руках баллончики с краской.

Молодые художники провели для ребят мастер-класс по рисованию баллончиками, а потом организовали «зону свободного творчества».

- Мы наклеили на фанеры трафареты со зверями, звездочками, корабликами и дали деткам баллончики, и они уже сами рисовали, - рассказывает один из авторов проекта Ярослав Фёдоров. - Ребята были в восторге! Мы тоже!

Фото организаторов. Давайте творить вместе?

Фото организаторов. Давайте творить вместе?

Авторы соцпроекта - трое студентов ПсковГУ. В их планах провести еще две творческие лаборатории для детей с нарушениями слуха и в школе-интернате, а завершить арт-встречи стрит-арт фестивалем в День народного единства на общегородском празднике. После проведения всех мероприятий откроется большая выставка всех работ, которые создадут маленькие художники из Пскова на арт-площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иностранец попытался вывезти из Псковской области в Эстонию икону XIX века и картину
Пскович обнаружил похищенного гнома с площади Ленина на частном участке
В региональной администрации стартовало обсуждение перспектив социально-экономического развития Псковской области до 2035 года
В Мордовии простились с десантником, погибшим под Псковом при прыжке с парашютом
В Великих Луках осудят членов преступной группировки, которые организовывали «розыгрыши гаджетов» в интернете
Пьяного пешехода сбили в Опочке
Полмиллиона рублей пскович перевел другу для сохранности, а тот их потратил
Псковская область лидирует по посещаемости учреждений культуры
В Псковской области компания «Экопром» и экоактивисты создают интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров
Псковичи, Роструд рассказал, как мы отдыхаем в 2020 году
Длинные выходные в начале ноября ждут псковичей
За убийство бывшей малолетней узницы концлагеря двое мужчин из Дно окажутся на скамье подсудимых
В Пскове перенесли остановку автобуса № 8
Пьяный пскович врезался в столб на угнанной «семерке»
Региональный оператор и жители Талабских островов организуют субботник
Губернатор Псковской области предложил организовать музей Талабских островов
Анестезиолог Александр Шуб погиб в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Пристань, освещение и благоустроенные дороги могут появиться на Талабских островах
Великолучанину грозит тюрьма за кредиторскую задолженность в 4 миллиона
Более 40 миллионов рублей регион получит на реконструкцию Псковской областной библиотеки
Объявлен аукцион на ремонт обрушившегося моста в Себежском районе
В Пскове школьницу высадили из автобуса и забрали проездной билет
Симфоническому оркестру Пскова предложили присвоить статус «Губернаторский»