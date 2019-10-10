Арт-площадку для детей с особенностями развития организовали псковичи

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-10T15:16:09+03:00

В планах еще две творческие лаборатории, фестиваль и выставка работ

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В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области молодые активисты организовали арт-площадку для детей с особенностями развития. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» авторы социального проекта «Стрит-арт фестиваль “Палитра”», 8 октября прошло первое мероприятие, на котором воспитанники Центра вместе со студентами Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова создали полотна с граффити.

Фото организаторов. На чаепитии дети сказали, что никогда не держали в руках баллончики с краской.

Молодые художники провели для ребят мастер-класс по рисованию баллончиками, а потом организовали «зону свободного творчества».

- Мы наклеили на фанеры трафареты со зверями, звездочками, корабликами и дали деткам баллончики, и они уже сами рисовали, - рассказывает один из авторов проекта Ярослав Фёдоров. - Ребята были в восторге! Мы тоже!

Фото организаторов. Давайте творить вместе?

Авторы соцпроекта - трое студентов ПсковГУ. В их планах провести еще две творческие лаборатории для детей с нарушениями слуха и в школе-интернате, а завершить арт-встречи стрит-арт фестивалем в День народного единства на общегородском празднике. После проведения всех мероприятий откроется большая выставка всех работ, которые создадут маленькие художники из Пскова на арт-площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU