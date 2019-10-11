В Альфа-Банке появился депозит под 6,4% годовых

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-11T10:12:02+03:00

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До 31 декабря текущего года клиенты могут открыть вклад в рублях с повышенной процентной ставкой до 6,4% годовых.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", параметры вклада предполагают выбор способа начисления процентов — без или с капитализацией процентов, а также можно выбрать срок вклада — полгода или год. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тысяч рублей. Пополнение, а также частичное снятие средств по программе не предусмотрено. Вклад не является автоматически пролонгируемым.

-Банковские вклады занимают доминирующую долю среди инструментов сбережения российских граждан, они уже стали частью финансовых планов семей. Мы понимаем, что факторами выбора в пользу того или иного вклада являются его процентная ставка, прочие условия программы и удобство пользования. Наиболее популярные сроки для вложений — до 365 дней. И всей этой совокупности параметров отвечает наш новое предложение по акции «Еще выше, — говорит глава розничного направления Альфа-Банка Майкл Тач.

Для открытия депозита достаточно заполнить заявку в онлайн-банке «Альфа-Клик», в мобильном банке «Альфа-Мобайл», в офисе банка или связавшись с консультантом с помощью контакт-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU