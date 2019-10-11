2019-10-11T15:14:06+03:00
Общество

В Пскове более 70% дорог не соответствуют ГОСТу

До 2024 года планируется привести в нормативное состояние 90% дорог областного центра
Василиса Алексеева
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Через 5 лет дороги станут лучше, обещают городские власти.Через 5 лет дороги станут лучше, обещают городские власти.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на 1 октября этого года в Пскове не соответствовал ГОСТу 71% дорожного покрытия. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова.

По его словам, работа по ремонту дорог ведётся: на аукционах разыграли 7 дополнительных контрактов на сумму 100 миллионов рублей.

- Много в этом году сделано, - заявил Баринов.

Он также пообещал, что на этой неделе на улице Юбилейной, где шел ремонт, выполнят разметку.

В целом, до 2024 года власти города рассчитывают привести в нормативное состояние 90% дорог Пскова.

Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт сообщил, что по результатам обследования, все магистральные улицы города по освещённости соответствуют требованиям.

- Протяженность улично-дорожной сети в Пскове - 411 км, прекрасно понимаем, что охватить всё невозможно, - заявил он.

Также он рассказал, что в 2019 году в Пскове заменили свыше 100 тысяч ламп освещения на светодиодные, что является « колоссальной работой и колоссальными финансовыми вложениями в улично-дорожную сеть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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