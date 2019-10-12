Убившие человека за 280 рублей двое жителей Печор получили 11 и 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-12T10:44:39+03:00

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Суд вынес приговор в отношении двух 20-ти и 19-ти летних жителей города, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в СУ СК РФ по Псковской области . Расследование вел первый отдел по расследованию особо важных дел.

Следователи установили, что в ночь на 18 мая 2018 года в г. Печоры двое злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под надуманным предлогом выманили из дома потерпевшего, с целью его ограбления. Они напали на него сзади, нанеся множество ударов руками и ногами, а также заранее приготовленной палкой в область головы, туловища и конечностей. Потерпевший из-за множественных переломов и разрывов внутренних скончался, а злоумышленники скрылись завладев деньгами в сумме 280 рублей.

Также следователи установили причастность старшего фигуранта к организации кражи телевизора из дома сестры в апреле 2018 года в Печорах, которую он совершил с помощью несовершеннолетней сожительницы.

Суд приговорил виновных к 11 годам 6 месяцам и 8 годам 1 месяцу, соответственно. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU