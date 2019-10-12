Великолукские полицейские раскрыли кражи телефона и барсетки

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-12T11:05:38+03:00

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По версии следствия, 3 августа 2019 года в Великих Луках во дворе дома по проспекту Гагарина у 15-летней девушки был похищен мобильный телефон стоимостью в 15 тысяч рублей. Родители несовершеннолетней обратились в полицию за помощью.

В результате стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный великолучанин, 2000 года рождения. Похищенный телефон у него изъят. Этот молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

А 17 сентября днем в финансовом учреждении на проспекте Ленина в Великих Луках у местного жителя, 1990 года рождения, свободным доступом похитили барсетку, в которой находились семь тысяч рублей. В этой краже подозревается 26-летний не работающий, судимый горожанин. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU