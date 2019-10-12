Две "семерки" угнали жители Островского района

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-12T11:28:22+03:00

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В Островском районе двое молодых людей подозреваются в кражах автомашин, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из гаража у дома в деревне Рубилово Островского района 28 сентября был похищен автомобиль «ВАЗ-2107». Еще одну «семерку» 30 сентября похитили из гаража в городе Острове. Автовладельцы обратились за помощью в ОМВД России по Островскому району.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении данных противоправных деяний. Ими оказались не работающие, ранее судимые жители Острова, 1997 и 1998 годов рождения. Похищенный транспорт обнаружен и изъят. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU