2019-10-12T12:50:34+03:00
Происшествия

Три жительницы Псковской области отдали лжебанкирам более 700 тысяч рублей

Мошенники получили персональные данные карт от самих потерпевших
Дмитрий Мезенцев
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Деньги с карт попали к мошенникам.Деньги с карт попали к мошенникам.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псевдобанкиры лишили трех женщин более 700 тысяч рублей в Пскове, Великих Луках и в Острове, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 67-летней жительнице Великих Лук 9 октября на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте пенсионерки срочно требуется уточнить ее номер и другие реквизиты. Горожанка необходимые сведения предоставила. В результате, с ее банковской карты мошенники списали 38 тысяч рублей. По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

10 октября псковичка лишилась 490 тысяч рублей, а 42-летняя жительница города Острова не досчиталась на своей банковской карте 213 тысяч рублей. Проводится расследование.

Как не попасть на уловки телефонных мошенников- лжебанкиров читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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