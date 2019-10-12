Три жительницы Псковской области отдали лжебанкирам более 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-12T12:50:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Псевдобанкиры лишили трех женщин более 700 тысяч рублей в Пскове, Великих Луках и в Острове, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 67-летней жительнице Великих Лук 9 октября на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте пенсионерки срочно требуется уточнить ее номер и другие реквизиты. Горожанка необходимые сведения предоставила. В результате, с ее банковской карты мошенники списали 38 тысяч рублей. По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

10 октября псковичка лишилась 490 тысяч рублей, а 42-летняя жительница города Острова не досчиталась на своей банковской карте 213 тысяч рублей. Проводится расследование.

Как не попасть на уловки телефонных мошенников- лжебанкиров читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU