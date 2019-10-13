2019-10-13T13:58:24+03:00
Общество

Михаил Ведерников поздравил с праздником аграриев региона

Глава региона пообещал способствовать дальнейшим успехам отрасли
Василиса Алексеева
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Сельхозработники отмечают профессиональный праздникСельхозработники отмечают профессиональный праздникФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с праздником, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации региона.

Сельское хозяйство в Псковской области — сильная и перспективная отрасль, где работают трудолюбивые и амбициозные люди, способные добиваться высоких целей, отметил губернатор.

"Вашими усилиями регион сохраняет лучшую динамику развития на Северо-Западе России по росту производства мяса скота и птицы, а по итогам 2018 года мы вышли в лидеры по объемам производства рапса. Заслуживают внимания областные проекты в сфере импортозамещения, переработки молока, дикоросов и плодово-ягодных культур. Целый ряд наших брендов за последние годы вышли на федеральный уровень, завоевав любовь и признание россиян", - напомнил глава региона и пообещал, что администрация Псковской области будет продолжать поддерживать эти успехи, увеличивать субсидии крестьянско-фермерским хозяйствам, искать новые ресурсы.

Михаил Ведерников также сообщил, что индивидуальная программа социально-экономического развития области, которая появится в скором времени, поможет отрасли. В завершении глава области поблагодарил тружеников села за работу и пожелал здоровья, мира и успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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