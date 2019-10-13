В Острове появится новый фонтан с подсветкой

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-13T11:34:25+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правд-Псков", в Острове в парке Победы появится современный фонтан с подсветкой. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на главу Островского района Дмитрия Быстрова.

Работы должны завершиться к 1 ноября. Благоустройство проводится по проекту «Парки малых городов» партии «Единая Россия», который входит в проект Министерства строительства Российской Федерации «Формирование городской среды». В эту программу в Псковской области вошли пять парков – в Острове, Невеле, Опочке, Порхове и Печорах, где благоустройство сделают по инициативе местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU